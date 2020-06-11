Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Bartın- Zonguldak karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen şahıs otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgilere göre, 61 ABL 991 plakalı otomobili ile Zonguldak'tan Bartın istikametine seyir halinde olan Ogün Kalyoncu (52) Çiftlik köyü mevkinde yolun karşısına geçmek isteyen Atalay Kalafat'a (29) çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Atalay Kalafat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalafat'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN