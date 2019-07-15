Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
3 saat önce
Bartın'ın Ulus ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:18 Kaynak: AA
'ın Ulus
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
Alınan bilgiye göre, Ağa köyünde Gökmen Aydın
idaresindeki 37 AS 231 plakalı kamyonet, Sadık Kalender'e (84) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri Kalander'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
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