Son Dakika Haberleri: Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

3 saat önce

Bartın'ın Ulus ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]
Bartın'ın Ulus ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
Alınan bilgiye göre, Ağa köyünde Gökmen Aydın idaresindeki 37 AS 231 plakalı kamyonet, Sadık Kalender'e (84) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Kalander'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bartın, Aydın, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:18 Kaynak: AA
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