Bartın'da otomobilin işyerine girdiği kazada bir müşteri yaralandı - Son Dakika

Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdi, kazada alışveriş için bulunan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.K. (33) idaresindeki 34 TU 3148 plakalı otomobil, kent merkezi Şadırvan Caddesi'nde virajı dönmek istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kuruyemiş dükkanına girdi.

Kazada, alışveriş için iş yerinde bulunan S.S. (40) yaralandı.

112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan S.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.