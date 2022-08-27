OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI

Kaza, dün öğle saatlerinde Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil solda bulunan ara yola girmek istediği sırada otomobilin yanında ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yol savruldu. Kazanın ardından kaskı bulunan motosiklet sürücüsü diğerinin yanına giderek, sağlık durumunu kontrol etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine motosiklette bulunan 2 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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