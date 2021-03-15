Bartın'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BARTIN'da otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ağdacı Mahallesi'nde meydana geldi. Kozcağız beldesinden Bartın yönüne giden Zeki K. (58) yönetimindeki 74 AP 266 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tayfun S. (30) yönetimindeki 74 AY 474 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada Tayfun S. ile otomobil sürücüsü Zeki K. ve yanındaki Fatma Acar (60) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Acar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.