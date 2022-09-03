Bartın'da oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Bartın'da, oyuncak bebek içine gizlenen uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmada, Gölbucağı Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Narkotik köpeği "Sis"in de destek verdiği aramada, oyuncak bebek içerisine gizlenmiş 5 pakette toplam 4,23 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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