Polisin "dur" ihtarına uymayan şahıs, geçirdiği trafik kazasında feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Polisin "dur" ihtarına uymayan şahıs, geçirdiği trafik kazasında feci şekilde can verdi

15.05.2023 13:54

Bartın'da sabah saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan araç orta refüje çarptı. İkiye bölünen aracın sürücüsü oracıkta yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza Bartın İmam Hatip Kavşağı ile Özel İdare Kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda zikzaklar çizerek ilerlediği görülen araç için polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Polisin ihtarına rağmen durmayan ve hızla yola devam eden Burhan Ağartan (22) idaresindeki Tofaş marka araç İmam Hatip Kavşağından Özel İdare Kavşağına ilerlerken kontrolden çıkıp orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç adeta ikiye bölündü. Kazanın ardından bölgeye 112, İtfaiye, AFAD ve Emniyet ekipleri sevk edildi.

Polisin dur ihtarına uymadı kazada hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Araç sürücüsü Burhan Ağartan olay yerinde hayatını kaybederken araçtaki T.A. (17) ve İ.N.U. 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polisin dur ihtarına uymadı kazada hayatını kaybetti
Polisin dur ihtarına uymadı kazada hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Tragger, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, geçirdiği trafik kazasında feci şekilde can verdi - Son Dakika


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