Son Dakika Haberleri: Bartın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Bartın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

33 dakika önce

Bartın'da iki eve yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Bartın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu, System.String[]
Bartın'da iki eve yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Akgöz köyünde ikamet eden iki kişinin evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurdukları ihbarı üzerine evlere baskın yaptı.

Yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 225 adet tabanca fişeği ile tüfek ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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