Son Dakika Haberleri: Bartın'da Rüzgar

Bartın'da Rüzgar

1 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sert rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, 3 metrelik dalgalar oluşturdu.

Mendireği aşan dalgalar yüzünden yük gemileri ve balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.

Vatandaşlar cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle dalgaları görüntülemeye çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Amasra, Bartın, Güncel
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