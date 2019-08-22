Son Dakika Haberleri: Bartın'da sağanak
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Bartın'da sağanak

2 saat önce

Bartın'ın Arıt köyünde, sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı bildirildi.

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Bartın'ın Arıt köyünde, sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı bildirildi.

Bartın İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Arıt köyünde lokal de olsa küçük taşkınların olduğu ve ekiplerce müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Can ve mal güvenliği açısından günlük hayatı etkileyen bir durum bulunmamakta, bütün bölge kontrol altına alınmış olup bundan sonraki gelişmeler yer ve zaman belirtilerek kamuoyuna duyurulacaktır. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Arıt Irmağı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Alibaş ve Tabanözü köprüleri geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Her iki köprüyü kullanacak olanların Akçalı Tabanözü Epçiler Hasanlar Sipahiler Kayadibi grup yolunu kullanmaları gerekmektedir."

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:50 Kaynak: AA
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