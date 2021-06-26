Bartın'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bartın'da sağanak etkili oldu

BARTIN'da 1 saat etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla dolarken bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bartın'da saat 23.30 sıralarında başlayan ve 1 saat süren sağanak etkili oldu. 1 saatte metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştü. Bartın- Ankara yolundaki rögarların taşması nedeniyle yollar sular altında kaldı. Araçlar suyla kaplı yollarda kaldı. Aladağ Mahallesi'nde yüksek kesimlerden gelen yağmur suları taşması sonucu 1 ev ve 1 iş yerini su bastı. Kavallar Caddesi'nde gelen toprak yığınları nedeniyle yol kısa süre kapandı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İlimiz 1 saatte çok yoğun yağış aldı. Yüksek kesimlerden gelen sular yollarımızı kadar ulaştı. Bazı evlerin alt katlarına su doldu. Şu anda belediyedeki bütün ekiplerimiz sahada çalışma yapıyor. Bununla atlattık. Yağışın devam etmesi ihtimaline karşı da bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz dedi.laştı. Bazı evlerin alt katlarına su doldu. Şu anda belediyedeki bütün ekiplerimiz sahada çalışma yapıyor. Bununla atlattık. Yağışın devam etmesi ihtimaline karşı da bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz.? dedi.