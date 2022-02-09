Bartın'da sağanak heyelana neden oldu - Son Dakika

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde sağanak heyelana neden oldu, 2 mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Köyde elektrik direklerinin de zarar görmesi nedeniyle bazı evlere enerji verilemiyor.

Kurucaşile ilçesine metrekareye 58 kilogram yağış düştü. İlçeye bağlı Başköy köyünde de sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Köye bağlı Karşıgeçe ve Meryemler mahallelerine ulaşımın sağlandığı yol, trafiğe kapandı. Boş bir eve kadar oluşan heyelan nedeniyle İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Kurucaşile Kaymakamı Bayram Köse de köye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köyde elektrik direklerinin de zarar görmesi nedeniyle bazı evlere enerji verilemiyor.