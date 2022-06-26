Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
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Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

26.06.2022 17:00
Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kentte 2 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Orduyeri Mahallesi'nde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgalların temizlenmesinin ardından biriken sular tahliye ediliyor.

Bartın- Karabük kara yolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde de su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını su bastı.

Epçiler köyünde de dere yatağının taşması sonucu bölgede önlemleri artıran ekipler, risk taşıyan bazı evleri boşalttı.

Karaçay mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan Bartın- Amasra kara yolu da ekiplerin çalışmaları sonucu trafiğe açıldı.

Kozcağız beldesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katları ve iş yerlerini su bastı.

Vali Nurtaç Arslan, kent merkezi ve Kozcağız beldesinde su basan ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor.

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Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (3) Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (3) Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
Kaynak: AA

Kozcağız, İtfaiye, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
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