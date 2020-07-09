Bartın'da sağanak sonrası alt yapı çalışmaları - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kentte etkili olan sağanak nedeniyle tıkanan yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarındaki çalışmaları tamamladıklarını bildirdi.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel uyarısı öncesi gerekli tedbirleri ve planlamaları yaptıklarını ve yağışın başladığı andan itibaren Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturduklarını söyledi.

Yağmur sularının taşıdığı, taş toprak ve benzeri maddelerle tıkandığı tespit edilen mazgal ve kanalları açma çalışmalarını kanal açma aracı ve iş makineleriyle kısa sürede tamamladıklarını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Temizlik işleri, fen işleri, su ve kanalizasyon işleri ile itfaiye müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle bir olumsuzluğa karşı gerekli planlamalarımızı yaptık. Yağmur ve ani su baskınlarından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemeleri için ekiplerimiz görevlerinin başında oldu. Çok şükür ciddi bir olumsuzluk yaşamadık. Yine aynı şekilde İnkum tatil beldemizde de aynı çalışmaları yürüttük."