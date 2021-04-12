Sağanak taşkına neden oldu - Son Dakika

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Bartın'da etkili olan sağanak taşkına yol açtı.

Kent genelinde sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Su seviyesinin yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve buradaki büfeler su altında kaldı.

Arıt beldesinde ise derenin taşması sonucu bazı bahçeleri su basarken, bölgede Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.