Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu - Son Dakika

Bartın'da sağanak taşkınlara neden oldu

BARTIN'da 1 saat yağan yağmur taşkınlara neden oldu. Kent merkezindeki ana yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yaklaşık 1 saat devam etti. Aşırı yağış nedeniyle Bartın- Karabük yolu, Safranbolu kavşağındaki rögarların taşması nedeniyle yol sular altında kaldı. Karayolları ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Safranbolu kavşağındaki su birikintisinden geçen araçlar suyun ortasında kalarak, zor anlar yaşadı. Bazı evlerin bodrum katlarına su bastı. Kent genelinde elektrik kesintisi de yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri su basan bölgelerde çalışma başlattı.