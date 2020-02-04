Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - Son Dakika

Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar, taşkına yol açtı.

Kent genelinde etkili olan sağanak ve yüksek kesimlerdeki karın erimesi sonucu Arıt Deresi taştı. Tabanözü Köprüsü ve Alibaş Köprüsü ile Çağlayan Piknik Alanı sular altında kaldı.

Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Ulus ilçesinde de Alpu Deresi'nin taşması nedeniyle atık su terfi istasyonu su altında kaldı ve sel koruma duvarının bir bölümü yıkıldı.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece etkili olan sağanak nedeniyle ilçede olumsuzluklar yaşadıklarını söyledi.

Gerekli önlemlerin alındığını belirten Uzun, "Şehir içinde de bazı noktalarda sıkıntı yaşadık. Gece gerçekten kuvvetli bir yağış ve sel oluştu. Jeneratörlerimiz, pompalarımız su altında kaldı. Sel koruma duvarımız yıkıldı. Gerçekten ucuz atlattık. dedi.