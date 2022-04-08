Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - Son Dakika
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Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

08.04.2022 11:56
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseldi.

Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler su altında kalırken, bazı iskelelerin yıkıldığı görüldü.

Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümü ve büfeler de su altında kaldı.

Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi dronla görüntülendi.

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

YORUMLAR
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Karadeniz, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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