BARTIN'DA SAĞANAK YAĞIŞ; 2 KÖYE ULAŞIM SAĞLAYAN KÖPRÜ KAPANDI - Son Dakika
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BARTIN'DA SAĞANAK YAĞIŞ; 2 KÖYE ULAŞIM SAĞLAYAN KÖPRÜ KAPANDI

20.02.2023 15:21

BARTIN'da sağanak yağış nedeniyle kar sularının erimesiyle yükselen derenin üzerindeki 2 köye ulaşımı sağlayan köprü trafiğe kapandı.

BARTIN'da sağanak yağış nedeniyle kar sularının erimesiyle yükselen derenin üzerindeki 2 köye ulaşımı sağlayan köprü trafiğe kapandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur nedeniyle metrekareye 12 kilo yağış düştü. Geçen günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının sonrasında yağmurla birlikte Arıt deresi yükseldi. Dere üzerinde bulunan Fırınlı ve Alibaş köyünün ulaşımını sağlayan köprü ulaşımı kapandı. Jandarma ekipleri köprü girişine şerit çekerek, araç ve yaya geçişine kapattı. Kent merkezinden geçen ırmağın Çağlayan piknik alanı girişleri de polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı kapatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel BARTIN'DA SAĞANAK YAĞIŞ; 2 KÖYE ULAŞIM SAĞLAYAN KÖPRÜ KAPANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BARTIN'DA SAĞANAK YAĞIŞ; 2 KÖYE ULAŞIM SAĞLAYAN KÖPRÜ KAPANDI - Son Dakika
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