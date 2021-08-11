BARTIN'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bartın- Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı, su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolunun Yenihan köyü mevkiinde yol çöktü. O sırada yoldan geçen araçlar sele kapıldı. Ekipler tarafından mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yenihan köyünde taşan dere nedeniyle evlerinde mahsur kalan 20 kişi AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evden çocuklarını kurtarmaya çalışan bir baba bacağından yaralandı.

Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne ulaşım sağlayan köprüler de sel nedeniyle yıkıldı. Köylere ulaşım sağlanamazken, 2 köyde de çok sayıda aracın sulara kapıldığı öğrenildi. Bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı belirtilirken, ekiplerin köylere ulaşma çabası devam ediyor.

Ayrıca, Kumluca beldesinde ise derelerin taştığı ve çok sayıda evde su baskını yaşandığı öğrenildi.

Yenihan köyüne giden Bartın Valisi Sinan Güner de selin vurduğu bölgelerle ilgili açıklama yaptı. Vali Güner, "Saat 03.00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol, çeşitli heyelanlar nedeniyle kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı, oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı, onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akörensöküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliği'nden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar" dedi.