Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu - Son Dakika
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Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu

6 saat önce

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları kapanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu, System.String[]

Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları kapanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.


Bartın'da gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yapış bazı köylerde yolların kapanmasına neden oldu. Yağışlar sonrası, Alibaş, Akçalı, Tabanözü, Kabagöz, Epçiler, Hasanlar köylerine giden yollar sular altında kaldı. Köylere ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlandı. Diğer yandan Ulus ilçesinde de aşırı yağışlar nedeniyle dere üzerinde bulunan atık su terfi istasyonu yükselen sular yüzünden zarar gördü. İlçede dere üzerinde bulunan istinat duvarının bir bölümünün de göçtü. - BARTIN

Hasanlar, Akçalı, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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