Bartın'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu - Son Dakika

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle kent içinden geçen ırmak seviyesi 5 metre yükseldi. Yalı mevki'inde iskeleler su altında kalırken bazı köylere ulaşım sağlayan yollarda kapandı.

Bartın'da etkili sağanak yağış sonrası kent içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi. Çağlayan mesire alanında yürüyüş yolları ve büfeler su altında kaldı. Yalı mevkiinde iskelelerde sulara gömüldü.

Arıt çayındaki su seviyesinin de yükselmesi nedeniyle Akçalı, Kabagöz, tabanözü, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerinden kent merkezine ulaşım sağlayan bağlantı yolu kapandı. Jandarma ve polis ekiplerince tehlikeli noktalar şerit çekilerek araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağmur uyarısı yapıldı. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 500 m üzeri rakımlı yerlerde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(Bülent Bostancı-İHA)