Bartın'da sağanak yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün turuncu kodla uyardığı illerden biri olan Bartın'da sağanak yağmur etkili oldu. Yağış sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırırken Zonguldak-Bartın Karayolu Çatmaca mevkii su birikintileri yolun büyük bir kısmını kapattı. Öte yandan bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir anneye çevredeki vatandaşlar suyun içine girerek yardımcı oldu.

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Kaynak: İHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

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