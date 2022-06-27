Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (3) - Son Dakika
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Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)

27.06.2022 13:32
Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)

ARIT DERESİ YÜKSELDİBartın merkeze bağlı Arıt köyünde bulunan Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular yükseldi.

ARIT DERESİ YÜKSELDİ

Bartın merkeze bağlı Arıt köyünde bulunan Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular yükseldi. Dere, taşma noktasına gelirken, köyde bazı tarım alanları da sular altında kaldı.


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Kaynak: DHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (3) - Son Dakika
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