Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)

ARIT DERESİ YÜKSELDİ
Bartın merkeze bağlı Arıt köyünde bulunan Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular yükseldi. Dere, taşma noktasına gelirken, köyde bazı tarım alanları da sular altında kaldı.
Kaynak: DHA
Bartın, Güncel, Son Dakika
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