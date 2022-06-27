Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (5) - Son Dakika
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Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (5)

27.06.2022 17:27
Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (5)

VALİ ARSLAN: VATANDAŞLARIMIZIN ÇOĞUNU TAHLİYE ETTİKBartın Valisi Nurtaç Arslan, sağanağın en çok etkilediği noktalardan Bartın Irmağı kenarında incelemelerde bulundu.

VALİ ARSLAN: VATANDAŞLARIMIZIN ÇOĞUNU TAHLİYE ETTİK

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, sağanağın en çok etkilediği noktalardan Bartın Irmağı kenarında incelemelerde bulundu. Şu ana kadar kentte can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirten Arslan, "Saat 12'den itibaren yağmurun şiddetini artıracağını zaten biliyorduk. Meteoroloji de bizi bu yönde uyarmıştı, şu anda da o yağmuru yaşıyoruz. Sahadayız, vatandaşlarımızın can kaybı yaşamaması adına yaralanmalar olmaması adına elimizden gelen her türlü önlemi aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bundan sonrası için yağmurun dinmesini bekliyoruz ama başka illerden takviye kuvvetler talep ettik onlar geldi ve gelmeye devam ediyor. Bazı illerimizden AFAD Başkanlığı yeni araçlar göndermeyi planladı ve o araçların bir kısmı yola çıktı. Afet Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Bütün ihbarlara en kısa sürede elimizden geldiğince yetişiyoruz ve vatandaşımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bu noktada en önem verdiğimiz şey can kaybının yaşanmaması. Buralarda özellikle dere kenarlarında ve ırmak kenarında yaşayan vatandaşlarımızın çoğunu tahliye ettik zarar görmemeleri için. Bu noktadaki araçlarımızı kaldırdık, dükkanlarımızı boşalttık. Bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da özellikle istirhamımız, işi olmayanların dışarı çıkmamaları. Gerekli tedbirleri kendileri almaları ve bizim uyarılarımızı dinlemeleri noktasında vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Irmağın yükselmesinin nedeninin barajlara ulaşmayan suların buraya akması olduğunu kaydeden Vali Arslan, "Özellikle barajlara ulaşmayan sular yani yaka seli dediğimiz sular var. Maalesef o sular Bartın Irmağı'na doğru akıyor. Irmağın yükselme sebebi de o. O noktada bizim de yaka sellerine yapabileceğimiz şu an bir şey yok ama barajlarımız da ciddi anlamda su tutuyor. Bu da aslında Bartın'ın geçmiş yıllardaki 1998 yılındaki yaşadığı seli, Allah korusun yaşamaması için büyük bir avantaj oluşturuyor" dedi. 'EVİNDE KALAMAYACAKLAR İÇİN YURTLAR TAHSİS EDİLDİ'Su baskınları nedeniyle evlerini kullanamayacak durumdakiler için Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtların tahsis edildiğini dile getiren Vali Arslan, şunları kaydetti: "Bu akşam geç saatlere kadar süreceği söyleniyor. Tabi şiddetini hafifletecek dönem dönem fakat saat 18.00'e kadar ciddi bir yağış alacağı yönünde meteorolojik veriler bizi uyardı. Yarın biraz daha azalacak ama yine yağış var Bartın'da. Herhangi bir mahsur kalan yok. Biz özellikle vatandaşlarımızdan evini su basıp da yaşayamayacak, evinde kalamayacak vatandaşlarımız olursa onlar için de Kredi Yurtlar Kurumu'nu onlara tahsis ettik. Bartın'da bu anlamda şu anda hiçbir sıkıntı yok. Kızılay yiyecek, beslenme anlamında her türlü tedbir aldı. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz, yaşamayacağımızı da düşünüyoruz. Tedbirlerimizi aldık."Devletin zirvesinin durumu yakından takip ettiğini de belirten Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla ve İçişleri Bakanı'mızla görüşmelerimiz oldu. Onlar da sahayı bizler vasıtasıyla çok yakinen takip ediyorlar. Vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur olmaması için gereken her türlü tedbiri almamız noktasında da bize talimat verdiler" dedi.

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Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7) Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7) Kozcağız beldesinde su taşkınları meydana geldi Kozcağız beldesinde su taşkınları meydana geldi
Kaynak: DHA

Bartın, Saat, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (5) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (5) - Son Dakika
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