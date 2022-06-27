Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7) - Son Dakika
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Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7)

27.06.2022 20:47
Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7)

EVLERDE MAHSUR KALANLARI JANDARMA ARAMA KURTARMA EKİPLERİ KURTARDIBartın'a bağlı Kayadibi Çavuş Köyü'nde Arıt Deresi yakınlarında bulunan evleri su bastı.

EVLERDE MAHSUR KALANLARI JANDARMA ARAMA KURTARMA EKİPLERİ KURTARDI

Bartın'a bağlı Kayadibi Çavuş Köyü'nde Arıt Deresi yakınlarında bulunan evleri su bastı. Alt katlarda yaşayan bazı kişiler mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından kurulan ipli düzenekle evlerde mahsur kalanlar güvenli bölgeye tahliye edildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7) - Son Dakika
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