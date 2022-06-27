Bartın 'a bağlı Kayadibi Çavuş Köyü'nde Arıt Deresi yakınlarında bulunan evleri su bastı. Alt katlarda yaşayan bazı kişiler mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen ekipler, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından kurulan ipli düzenekle evlerde mahsur kalanlar güvenli bölgeye tahliye edildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da sağanak; yollar göle döndü, evleri su bastı (7) - Son Dakika

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