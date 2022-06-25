Bartın merkezde sabah saatlerinde sağanak etkili olurken, çok sayıda evin bodrum katlarını su bastı. Bartın-Zonguldak yolunda yağış nedeniyle sular yükselince sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Çaydüzü ve Orduyeri mahallelerindeki bazı binaların istinat duvarları çöktü. Kaynarca Caddesi'nde de sel suları, yolda hasara neden oldu. Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde ise heyelan nedeniyle 1 ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bartın'da sağanak, Zonguldak'ta hortum - Son Dakika

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