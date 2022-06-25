Bartın'da sağanak, Zonguldak'ta hortum - Son Dakika
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Bartın'da sağanak, Zonguldak'ta hortum

25.06.2022 14:55
Bartın'da sağanak, Zonguldak'ta hortum

BARTIN'da, aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı.

BARTIN'da, aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Zonguldak'ta ise Filyos açıklarında, kısa süreli hortum oluştu.

Bartın merkezde sabah saatlerinde sağanak etkili olurken, çok sayıda evin bodrum katlarını su bastı. Bartın-Zonguldak yolunda yağış nedeniyle sular yükselince sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Çaydüzü ve Orduyeri mahallelerindeki bazı binaların istinat duvarları çöktü. Kaynarca Caddesi'nde de sel suları, yolda hasara neden oldu. Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde ise heyelan nedeniyle 1 ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.

FİLYOS AÇIKLARINDA HORTUMÖte yandan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi açıklarında hortum oluşurken, Hatipler plajında hasar meydana geldi.

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Zonguldak'ta hortum paniği kamerada Zonguldak'ta hortum paniği kamerada Böbrek taşı, tansiyon ve şeker hastalarına 'şifalı su' Böbrek taşı, tansiyon ve şeker hastalarına 'şifalı su'
Kaynak: DHA

Zonguldak, Bartın, Filyos, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sağanak, Zonguldak'ta hortum - Son Dakika

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