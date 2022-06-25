Zonguldak 'ın Filyos açıklarında oluşan hortum, Kilimli ilçesi Türkali köyünde çatıların uçmasına neden oldu. Bazı ağaçlar ise devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar oluşan bölgede çalışma yaptı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da sağanak, Zonguldak'ta hortum (2) - Son Dakika

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