Bartın'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını mücadelesinde büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım desteği verilmeye başlandığını bildirdi.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin görev yerlerine ulaşımının sağlanması için Bartın Belediyesi'ne ait 2 otobüsün tahsis edildiğini ve sağlık personelinin bu otobüslerle Bartın Devlet Hastanesi ile Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ücretsiz taşınmaya başlandığını söyledi.

Aynı hizmeti 1 Haziran normalleşme sürecinden önce de verdiklerini anımsatan Akın, şöyle konuştu:

"Tahsis ettiğimiz 2 otobüs bundan sonraki süreçte de sağlık çalışanlarımıza hizmet edecek. Otobüslerimizin hareket saatlerini hastane yönetimiyle görüşerek belirledik. Otobüsler yapılan görüşmeler sonucunda Kemer Meydanı'ndan 07.30, 15.30, 19.30 ve 23.30'da hareket edecek. Yine 08.15, 16.15, 20.15 ve 00.15'de de hastanelerden hareket edecektir. Bugünden itibaren bu uygulamamız başlamış oldu. Bizler için büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum."