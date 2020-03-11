Bartın'da, sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da, sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bartın'da, sahilde erkek cesedi bulundu

6 saat önce

BARTIN'ın tatil beldesi İnkum sahilinde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Bartın'da, sahilde erkek cesedi bulundu, System.String[]

BARTIN'ın tatil beldesi İnkum sahilinde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Üzerinde herhangi bir darp ya da yara izi olmayan ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Bartın İnkum sahilinden gün batımını izlemek isteyenler, sahilde bir erkek cesedi ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi. Yapılan ilk incelemenin ardından 40-45 yaşlarında, üzerinde elbise olmadığı sadece ayaklarında çorapların olduğu ve muhtemelen 1 haftadan beri denizde olduğu belirlenen cesedin üzerinde darp ya da yara izi tespit edilmedi. Ekiplerin sahilde inceleme yaptığı sırada vatandaşların cep telefonları ile görüntü çekmeleri ise dikkat çekti. Yapılan incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:26 Kaynak: DHA
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