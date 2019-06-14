Bartın'da sahile yunus leşi vurdu
4 saat önce
Bartın'ın İnkum tatil beldesinde sahile yunus leşi vurdu.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:04 Kaynak: AA
'ın İnkum tatil beldesinde sahile yunus leşi vurdu.
İnkum tatil beldesinde sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya vuran yunus leşini görünce yetkililere haber verdi.
Sahile gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi, yaptıkları incelemede yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun uzun süre önce öldüğünü ve çürümeler olduğunu tespit etti.
İncelemelerin ardından yunus leşi, belediye ekiplerince gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.
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