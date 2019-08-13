Bartın'da sahillerde boş yer kalmadı
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Bartın'da sahillerde boş yer kalmadı Bartın sahillerinde bayram yoğunluğu Deniz için gelen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı Plajlar doldu, jandarma yolları kestiBARTIN - Batı Karadeniz'in 14 kilometrelik sahil şeridi ile ünlü Bartın'da bulunan plajlar doldu, jandarma araçları geri...
Bartın'da sahillerde boş yer kalmadı Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:26 Kaynak: İHA
Bartın sahillerinde bayram yoğunluğu
Deniz için gelen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı
Plajlar doldu, jandarma yolları kesti
BARTIN - Batı Karadeniz'in 14 kilometrelik sahil şeridi ile ünlü Bartın'da bulunan plajlar doldu, jandarma araçları geri çevirmek zorunda kaldı.
Bartın'da 4 günlük bayram tatili yoğunluğu 3'üncü günde had safhaya çıktı. 14 kilometrelik sahil şeridi bulunan kentte plajlarda boş yer kalmadı. Amasra, İnkumu, Güzelcehisar, Mugada, Çakraz gibi önemli plajlarda ise güvenlik güçleri girişleri kapatmak zorunda kaldı. Ankara ve diğer çevre illerden araçları ile denize girmeye gelen vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle büyük şok yaşadı. Bazı vatandaşların döndüğü kentte, bazıları da araçlarını park edip, dolmuşlarla sahillere gitmeye çalıştı. Kentte bayram yoğunluğunun 4'üncü günde de artarak devam etmesi bekleniyor.
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