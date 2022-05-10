Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi - Son Dakika
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Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi

10.05.2022 11:57
Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi

Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 lira para cezası kesildi.

Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Hendekyanı Caddesi'nde bir sürücünün sahipsiz kediye çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kediye çarpan aracın F.K. adına kayıtlı olduğunu belirledi.

Ekiplerce, sürücüye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi - Son Dakika


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