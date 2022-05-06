Bartın'da sahipsiz köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi - Son Dakika
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Bartın'da sahipsiz köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi

06.05.2022 12:23
Bartın'da sahipsiz köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi

Bartın'da sahipsiz köpeğe çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 lira para cezası kesildi.

Bartın'da sahipsiz köpeğe çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Topçu Konağı Caddesi'nde bir sürücünün sahipsiz köpeğe çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, köpeğe çarpan aracın Y.D. adına kayıtlı olduğunu belirledi.

Ekiplerce, sürücüye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da sahipsiz köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası verildi - Son Dakika


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