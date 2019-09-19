Bartın'da sahte boya operasyonu

Bartın'da, piyasaya sahte boya süren 3 şüpheli, drone destekli operasyonla suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il dışından kente getirilerek vatandaş ve müteahhitlere orijinal görünümlü boyaların ucuza satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla kent giriş ve çıkışlarını drone'u havada sabit konuma getirerek takip eden ekipler, boyaların yolcu minibüsüyle dikkati çekmemek için parça parça 10-15 kova şeklinde getirildiğini belirledi.

Zonguldak'tan getirilen boyaların piyasaya sürülmek amacıyla Yalı mevkisinde bir taksiye alındığı sırada şüpheliler suçüstü yakalandı.

Yapılan çalışmada, Zonguldak'ta şüphelilere ait depoda yüzlerce boya kovası ele geçirildi.

Şüphelilerin, kendi hazırladıkları boya kovalarına matbaalarda bastırdıkları bilinen boya markası etiketlerini yapıştırarak orijinal ürün gibi değerinin altında sattıkları ve bu yolla yaklaşık 1 milyon lira gelir sağladıkları tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ö. (24), Ö.Ö. (50) ve M.D'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.