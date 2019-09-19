Son Dakika Haberleri: Bartın'da sahte boya operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'da sahte boya operasyonu

2 saat önce

Bartın'da, piyasaya sahte boya süren 3 şüpheli, drone destekli operasyonla suçüstü yakalandı.

Bartın'da sahte boya operasyonu, System.String[]

Bartın'da, piyasaya sahte boya süren 3 şüpheli, drone destekli operasyonla suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il dışından kente getirilerek vatandaş ve müteahhitlere orijinal görünümlü boyaların ucuza satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla kent giriş ve çıkışlarını drone'u havada sabit konuma getirerek takip eden ekipler, boyaların yolcu minibüsüyle dikkati çekmemek için parça parça 10-15 kova şeklinde getirildiğini belirledi.

Zonguldak'tan getirilen boyaların piyasaya sürülmek amacıyla Yalı mevkisinde bir taksiye alındığı sırada şüpheliler suçüstü yakalandı.

Yapılan çalışmada, Zonguldak'ta şüphelilere ait depoda yüzlerce boya kovası ele geçirildi.

Şüphelilerin, kendi hazırladıkları boya kovalarına matbaalarda bastırdıkları bilinen boya markası etiketlerini yapıştırarak orijinal ürün gibi değerinin altında sattıkları ve bu yolla yaklaşık 1 milyon lira gelir sağladıkları tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ö. (24), Ö.Ö. (50) ve M.D'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait
Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:16:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da sahte boya operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]