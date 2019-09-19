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Bartın'da sahte boya operasyonu

1 saat önce

Bartın'da sahte boya operasyonuBartın'da, müteahhitlere ve vatandaşlara sahte boya satan kişiler yakalandı.

Bartın'da sahte boya operasyonu

Bartın'da, müteahhitlere ve vatandaşlara sahte boya satan kişiler yakalandı. Zonguldak'ta kurdukları imalathanede hazırladıkları boyaların kovalarına bilinen markaların etiketlerini yapıştırarak satanların yaklaşık 1 milyon TL'lik satış yaptığı bildirildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın'da vatandaşlara ve müteahhitlere boya satan kişileri takibe aldı. Yapılan takipte dikkat çekmemek için Zonguldak'tan Bartın'a boyaların 10-15 kova şeklinde getirildiği belirlendi. Drone ile takibe alınan otomobil durdurulurken, G.Ö. (24), Ö.Ö. (50) ve M.D. (37) yakalandı. 3 kişi emniyetteki sorgulamalarında, sahte boyaları Zonguldak'ta ürettiklerini belirtti. Zonguldak'ta yapılan baskında, depoda bilinen boya markalarının sahtesinin bulunduğu 500 kova boya ele geçirildi.

Şebekenin kendi imalathanelerinde ürettiği boyanın kanserojen madde de içerdiği bildirilirken, kendi hazırladıkları boya kovalarına matbaalarda bastırmış oldukları etiketleri yapıştırarak orjinal ürün gibi müteahhitlere ve vatandaşlara sattıkları anlaşıldı. Şebekenin yakalandığı ana kadar piyasaya yaklaşık 10 bin kova sürdüğü ve bunun da piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu bildirildi.

Depoda yakalanan sahte boya kovaları, etiketler polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin 'sahtecilik, dolandırıcılık ve marka kanuna muhalefet' suçundan işlemleri devam ediyor.

Bartın'da sahte boya operasyonu

Zonguldak, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:19 Kaynak: DHA
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