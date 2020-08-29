Bartın'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bartın'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

BARTIN'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 100 TL'lik 90 sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

BARTIN'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 100 TL'lik 90 sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Bartın, Zonguldak ve Düzce illerinde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşların alışverişte sahte para ile dolandırıldıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları üzerine jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda F.Ç. (53), A.B. (42) ve Y.Ç. (57) yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalar da iki farklı pakette seri numaraya sahip 100 TL'lik 90 sahte banknot ele geçirildi. Jandarmada tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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