Bartın'da Sahte Sağlık Raporu Operasyonu: 1 Tutuklama

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emekli olduğu ve bu kişilere aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emekli olduğu ve bu kişilere aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı.



Jandarma, Ulus'ta sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırıldığı ve buna aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan ve buna aracılık eden 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Bartın

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Evini Oğluna Bağışlayan Mehmet Dede, Gece Gündüz Ağlıyor

MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı

Sosyal Medya Üzerinden Küçük Çocuklara Cinsel İçerikli Mesajlar Gönderen Çiftçi, Tutuklandı

Son Dakika! Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu