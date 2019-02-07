Bartın'da "Sahte Sağlık Raporu" Operasyonu
1 saat önce
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 kişi yakalandı.
Bartın
'ın Ulus
ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan ve buna aracılık eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:16 Kaynak: AA
Evini Oğluna Bağışlayan Mehmet Dede, Gece Gündüz Ağlıyor
MİT TIR'ları Davasında Yargılanan Can Dündar'ın Babası MİT'ten Emekli Çıktı
Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi
Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı