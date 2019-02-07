Son Dakika Haberleri: Bartın'da "Sahte Sağlık Raporu" Operasyonu

Bartın'da "Sahte Sağlık Raporu" Operasyonu

1 saat önce

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 kişi yakalandı.

Bartın'da
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan ve buna aracılık eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:16 Kaynak: AA

Ulus, Bartın, Güncel
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