Bartın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
32 dakika önce
Bartın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:31 Kaynak: AA
'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Uğur Gedik'in (26) kullandığı motosiklet, merkeze bağlı Saraylı köyü Saçakaltı mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, Gedik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gedik'in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye sessiz kalmayacak
Bahçeli'den, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil
Youtube'dan iki önemli değişiklik