Son Dakika Haberleri: Bartın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Bartın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

32 dakika önce

Bartın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bartın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]
Bartın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Uğur Gedik'in (26) kullandığı motosiklet, merkeze bağlı Saraylı köyü Saçakaltı mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Gedik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gedik'in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:31 Kaynak: AA
Bartın, Güncel
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