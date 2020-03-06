Bartın'da Sosyal Gençlik Topluluğu ve Kızılay Bartın Şubesi öncülüğünde üniversite ve lise öğrencileri tarafından "Şehitlerimize Saygı Ordumuza Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

Kemerköprü Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, dev Türk bayrağı ile slogan atarak yürüyüşe geçti.

Öğrenciler tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, "Katil Esad İdlib'den defol" sloganları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Sosyal Gençlik Topluluğu Başkanı İzzet Gürpüz, Türk askerinin İdlib'de Türkiye sınırlarını ve mazlumları koruduğunu belirterek, "Allah her daim kahraman ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz Türk milletiyiz ve her daim ordumuzun yanındayız." dedi.

Şehitler için dua edilen yürüyüşe, Bartın Şehit Aileleri Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok da katıldı.