Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı

26.06.2022 13:08

AFAD'ın uyarısının ardından Bartın'da kuvvetli yağış sebebiyle sel meydana geldi. Kentteki dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatırken kuvvetli sağanak yağışların 2 gün daha devam edeceği öğrenildi. Diğer taraftan vatandaşlar sel ve taşkın riskine karşı cami hoparlörlerinden uyarılarak dere yataklarından uzak durmaları istenildi.

Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Bartın- Karabük karayolunda taşkınlar meydana geldi. Kuvvetli yağış sonrası bazı evlerin zeminleri zarar gördü.

Bartın'da selden zemini zarar gören ev tahliye edildi

DERELER TAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de çok kuvvetli yağış uyarısının ardından kentin çeşitli noktalarında sular yükseldi. Bazı ırmaklardaki su seviyeleri yükseldi, dereler taştı. Yollar sular altında kaldı.

Bartın'da selden zemini zarar gören ev tahliye edildi

1 EV TAHLİYE EDİLDİ

Epçiler köyünde de dere kenarında bulunan bazı evlerin zeminleri zarar gördü. Ekipler köyde incelemelerde bulundu. Dere yatağının taşması sonucu altı oyulan bir ev ekiplerce tahliye edildi. Beş evde inceleme sürüyor. Evlerin yakınından geçen dere çamur, taş ve moloz yığınlarıyla doldu.

Bartın'da selden zemini zarar gören ev tahliye edildi

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatırken kuvvetli sağanak yağışların Pazar ve Pazartesi günleri de devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar sel ve taşkın riskine karşı belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılarak dere yataklarından uzak durmaları istenildi.

YORUMLAR
500
Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2) Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2) Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi
Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 13:39:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement