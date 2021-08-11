Bartın'da sel nedeniyle evinde mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Bartın'da şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle evinde mahsur kalan vatandaşlarla hayvanları ekiplerce kurtarıldı.

Bartın- Karabük kara yolu Bahçecik mevkisindeki bir evde mahsur kalan Yaşar ve eşi Şehriye Karapınar ile oğulları Ali ve eşi Sultan Karapınar'ın kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerince bağlanan ipler yardımıyla evinden çıkarılan vatandaşlar güvenli bölgeye taşındı. Karapınar ailesinin hayvanları da ekiplerce kurtarıldı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını izledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Evinde mahsur kalan Ali Karapınar, gazetecilere, gece saat 02.00'den beri yağmur yağdığını belirterek, şiddetli yağış nedeniyle selin evlerine doğru geldiğini anlattı.

Sultan Karapınar da gece saatlerinden beri mağdur olduklarını aktardı.

Yaşar Karapınar ise çok korktuklarını ifade ederek, "Korkulmayacak iş değil ki. Bağıra bağıra sesim soluğum kesildi." dedi.

Kurtarılan aile üyeleri ekiplere teşekkür etti.

Bölgede Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Bartın-Karabük kara yolu çöken köprü nedeniyle ulaşıma kapandı

Bu arada, Bahçecik mevkisindeki köprünün selde çökmesi nedeniyle Bartın-Karabük kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede şiddetli sağanak etkisini zaman zaman sürdürüyor.