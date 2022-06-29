Kentte 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 27 Haziran'da ırmağın taşması sonucu çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atık birikintisi denize sürüklendi.

Bartın 'da sağanak nedeniyle taşan Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu Sahili'nde kirliliğe neden oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: (DRONE) Sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı - Son Dakika

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