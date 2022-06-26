Bartın'da hamile ve engelli kamu çalışanlara izin - Son Dakika
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Bartın'da hamile ve engelli kamu çalışanlara izin

26.06.2022 20:28
Bartın'da hamile ve engelli kamu çalışanlara izin

BARTIN'da, etkisini arttırması beklenen yağmur yağışı nedeniyle yarın hamile ve engelli kamu çalışanlara idari izin verildi.

BARTIN'da, etkisini arttırması beklenen yağmur yağışı nedeniyle yarın hamile ve engelli kamu çalışanlara idari izin verildi.

Bartın Valiliği, etkisini arttırarak devam etmesi beklenen yağmur yağışı nedeniyle yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılacağını bildirdi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:  "Meteoroloji'den alınan son verilere göre, halen Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanak yağışların etkisini arttırarak devam etmesi beklendiğinden, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin 27 Haziran tarihinde 1 süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bartın Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da hamile ve engelli kamu çalışanlara izin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da hamile ve engelli kamu çalışanlara izin - Son Dakika
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