Bartın'da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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Bartın'da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

01.07.2022 23:19
Bartın'da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Bartın'da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Bartın'da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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