Bartın'da sel suları Kozcağız beldesini vurdu - Son Dakika
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Bartın'da sel suları Kozcağız beldesini vurdu

27.06.2022 13:33

Bartın'da sel suları Kozcağız beldesini vurdu Çaycuma Perşembe yolu ulaşıma kapandı.

Bartın'da sel suları Kozcağız beldesini vurdu

BARTIN Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağının taşması sonucu caddeler su altında kaldı. Birçok işyeri ve evi su bastı. Vatandaşlar iş yerlerine giren suları motorlarla tahliye etmeye çalışıyor. Kozcazğız terminal binasının çevresi de taşkın sonrası sularla kaplandı. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Kozcağız kavşağında biriken sular nedeniyle Kozcağız- Çaycuma Perşembe yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı. Bazı vatandaşlar su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalırken, bölge sevk edilen iş makineleri kent merkezinde oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınları nedeniyle su içinde kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kozcağız beldesinden geçen Avu Deresi'nin taşması sonucu sokak ve caddeler su altında kaldı (5) Kozcağız beldesinden geçen Avu Deresi'nin taşması sonucu sokak ve caddeler su altında kaldı (5) Kozcağız beldesinde su taşkınları meydana geldi Kozcağız beldesinde su taşkınları meydana geldi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da sel suları Kozcağız beldesini vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da sel suları Kozcağız beldesini vurdu - Son Dakika
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