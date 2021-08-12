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Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

12.08.2021 11:37
Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları, Zafer köyü ile Akörensöküler köyü arasında sürdürülüyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma ile AFAD ekipleri, dere boyunda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçalarının altını da kontrol ediyor.

Kumluca, Bartın, Ulus, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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