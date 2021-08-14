Bartın'da sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

Kadının kaybolduğu evin çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçaları ile molozların altını titizlikle kontrol ediyor.

Zafer ile Akörensöküler köyleri arasında sürdürülen çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra askeri personel de destek veriyor.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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