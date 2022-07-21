Yeni duble yol projesinin içinde bulunan çalışmalara göre yapımına başlanacak köprü ise beton olarak inşa edilecek.

Kaynak: AA

Kozcağız, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor - Son Dakika

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