Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor

21.07.2022 15:05
Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor

Bartın'da 27 Haziran'da meydana gelen selde hasar gören Kozcağız Köprüsü'nün yıkımına başlandı.

Bartın'da 27 Haziran'da meydana gelen selde hasar gören Kozcağız Köprüsü'nün yıkımına başlandı.

Selde en çok etkilenen bölgelerden Kozcağız beldesinde ayakları hasar gören 1963 yapımı Kozcağız Köprüsü'nde Karayolları ekiplerince yürütülen yıkım çalışmaları, yaklaşık 15 gün sürecek. 100 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki köprünün yıkımının ardından yenisinin yapım çalışmalarına başlanacak.

Yaklaşık 3 ay sürecek yeni köprü yapım çalışmaları boyunca, ulaşım Karayolları tarafından yapılacak servis yoluyla sağlanacak.

Yeni duble yol projesinin içinde bulunan çalışmalara göre yapımına başlanacak köprü ise beton olarak inşa edilecek.

Bölgedeki çalışmalar dronla da görüntülendi.

YORUMLAR
500
SELDE ZARAR GÖREN KÖPRÜ YIKILIYOR SELDE ZARAR GÖREN KÖPRÜ YIKILIYOR Son dakika! Sel sonrası Bartın Irmağı'nda ağaç temizliğine başlandı Son dakika! Sel sonrası Bartın Irmağı'nda ağaç temizliğine başlandı
Kaynak: AA

Kozcağız, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
14:20 Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarını açtı
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
14:13 Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi
14:13 Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit tuttu
13:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akkuyu, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı
13:47 İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 15:05:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement